Las elecciones del próximo 26 de octubre permitirán elegir la mitad de los representantes en la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación.

Con el debut de la Boleta Única Papel (BUP), los sampedrinos solo votarán por la categoría Diputados.

De los 127 parlamentarios de la Cámara Baja a elegirse en todo el país, 35 corresponden a la provincia de Buenos Aires.

Respecto a los partidos políticos, el Frente de Todos (hoy va con el sello Fuerza Patria) renovará 15 bancas; Juntos por el Cambio, 15 (ahora distribuidos entre PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre); La Libertad Avanza (entonces Avanza Libertad), 2; y el Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad (FIT-U), 3.

Quienes concluyen con su mandato son:

Frente de Todos: Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollán, Marcela Passo, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Constanza Alonso, Julio Pereyra, Mónica Litza, Daniel Arroyo, Brenda Vargas Matyi, Rogelio Iparraguirre y Mónica Macha.

Juntos por el Cambio: Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Danya Tavela, Gerardo Milman, María Sotolono, Emilio Monzó, Gabriela Besana, Hernán Lombardi, Margarita Stolbizer, Alejandro Finocchiaro, María Victoria Borrego y Fabio Quetglas.

Avanza Libertad: José Luis Espert, Carolina Píparo y Hugo Bontempo.

Frente de Izquierda: Nicolás del Caño y Romina del Plá.