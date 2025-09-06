En las elecciones legislativas, el derecho al voto alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros residentes, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Código Electoral de la provincia.

Ads

De esta forma, pueden ejercer el sufragio los ciudadanos argentinos a partir de los 16 años y con residencia permanente en el distrito que le corresponda. Es decir, deben tener domicilio en San Pedro y no estar inhabilitados.

En cuanto a los ciudadanos naturalizados, pueden votar a partir de los 18 años.

Ads

Los extranjeros también pueden votar a partir de los 16 años y deben poseer residencia permanente. No obstante, deben tener DNI extranjero con domicilio en la ciudad donde sufragan, figurar en el padrón y no estar inhabilitados.

Las personas privadas de la libertad también están habilitadas para votar, siempre y cuando figuren en el padrón y tengan domicilio en nuestro distrito.

Ads

Respecto a quienes están exentos de votar, la Justicia Electoral recuerda que el voto no es obligatorio para ciertos grupos. Son los siguientes:

*Jueces y auxiliares judiciales con funciones durante la jornada electoral.

*Ciudadanos mayores de 70 años, cuyo voto es optativo.

Ads

*Personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.

*Quienes estén enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor.

*Trabajadores de servicios públicos esenciales que no puedan asistir por sus tareas, siempre que el empleador lo informe con al menos 10 días de anticipación.