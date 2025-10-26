El votante recibe en mano la Boleta Única de Papel de parte del presidente de mesa y luego, en el cuarto oscuro (biombo), marca la opción con una lapicera.

¿Puede marcar el voto afuera del casillero que acompaña a la agrupación política? Sí, no será nulo. Pero solo esa marca.

“No se puede marcar nada en la boleta. Sólo el casillero del partido político elegido”, señaló la Cámara Nacional Electoral.

En el caso de que se tache un nombre, los fiscales definen ese voto como nulo o recurrido. Si es recurrido, la Justicia Electoral define si es válido o nulo.

En San Pedro se votará por diputados nacionales y no está permitido hacerlo por dos agrupaciones políticas.

