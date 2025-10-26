Si bien la Cámara Nacional Electoral (CNE) recomienda el uso de los bolígrafos proporcionados por las autoridades de mesa, los votantes tienen la libertad de llevar su propia lapicera desde su casa, lo que les brindaría mayor comodidad al momento de votar.

La única salvedad es que la lapicera debe ser de color negro e indeleble, de esas que no se borran.

En el acto electoral del 26 de octubre cada votante recibirá en mano la Boleta Única de Papel (BUP) de parte de la autoridad de mesa. Una vez que el votante la posee, se dirige al cuarto oscuro, donde podrá marcar sus opciones utilizando una lapicera.

Después de completar la boleta, el elector tiene que doblarla de tal manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa, asegurando al mismo tiempo que el voto se mantenga oculto. Una vez doblada la boleta, el votante la introduce en la urna.

Cabe destacar que ya no se utilizarán los sobres, lo cual agiliza el proceso.

