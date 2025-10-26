Durante el proceso electoral, es fundamental que los electores conozcan qué hacer si se encuentran ante una situación de rotura o confusión con la Boleta Única Papel (BUP).

En estos casos, el votante tiene derecho a solicitar un reemplazo para garantizar su participación en la elección.

El primer paso consiste en dirigirse al presidente de mesa y solicitar una nueva BUP. Es importante que la boleta dañada o incorrectamente utilizada sea colocada en un sobre específico denominado "boleta reemplazada".

Este procedimiento asegura que se maneje adecuadamente la situación y se mantenga la transparencia del proceso electoral, y lo debe hacer el presidente de mesa.

Además, el elector deberá completar un acta que acompaña al sobre, donde deberá explicar los motivos que llevaron a la solicitud del reemplazo y firmarla. Este registro es crucial para el control y seguimiento del proceso.

Una vez cumplidos estos requisitos, el presidente proporcionará al elector una nueva BUP, lo que le permitirá regresar a la cabina de votación y ejercer su derecho al voto con calma y seguridad. Así, se garantiza que todos los participantes puedan participar plenamente en el proceso democrático.

