Elecciones 2025: qué figura en el afiche que aparece en el cuarto oscuro o biombo de cartón
El caso de la provincia de Buenos Aires implica que habrá que elegir 35 diputados nacionales. Como la lista es extensa, solo figuran los cinco primeros de cada agrupación. Pero si se desea saber la totalidad de los miembros, en un afiche estarán las listas completas.
Como la Boleta Única de Papel que se verá en San Pedro tiene gran cantidad de candidatos, donde se elige 35 diputados nacionales, en esta ocasión no contendrá la totalidad de los nombres de los postulantes, como ocurría antes en la boleta sábana.
Se ha dispuesto incluir hasta los cinco primeros nombres de los candidatos de cada una de las agrupaciones.
El resto podrá ser visto en cada una de las mesas a través de un afiche de un tamaño importante, de 1 metro de ancho por 70 centímetros de alto, donde surgirá la oferta electoral completa.
Esto sería el único motivo por el cual se puede demorar el sufragio, es decir si un elector desea leer quienes integran una o más listas.
