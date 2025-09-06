Rige desde el viernes a las 8.00 de la mañana la veda electoral, que implica una serie de restricciones que están en vigencia hasta las 21.00, es decir tres horas después del comicio.

Desde el viernes no se pueden hacer actos de campaña ni ningún tipo de actividad relacionada con el proselitismo. No se pueden entregar boletas en un radio de 80 metros de los sitios de votación ni publicar o difundiur encuestas y sondeos.

La veda establece la prohibición de espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, reuniones públicas, eventos deportivos, portación de armas, distintivos partidarios, etc.

Desde el sábado a las 20.00 quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas y no podrán expenderse hasta pasadas las 21.00.

El expendio de bebidas alcohólicas tiene una pena de prisión de entre 15 días y seis meses, al igual que la responsabilidad en la organización de espectáculos masivos. La coacción electoral, en tanto, prevé penas de entre dos meses y dos años de cárcel.

