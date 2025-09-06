En las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre están habilitados para votar todos los ciudadanos mayores de 16 años de edad que figuren en el padrón electoral.

Al momento de asistir al lugar de votación, ante el presidente de la mesa deberá presentar el DNI habilitante. Debe ser el ejemplar que figura en el padrón o uno más nuevo.

Votar es un derecho. Por lo tanto, solamente se admitirán protestas relacionadas con la identidad del elector, no permitiéndose observación alguna sobre la inclusión en el padrón.

Tampoco se impedirá el voto cuando por deficiencia en el padrón el nombre del elector no correspondiere exactamente con el documento cívico, debiendo el presidente examinar debidamente el número de ese documento, año de nacimiento, domicilio, etc., y le admitirá el voto cuando estos fueran coincidentes con los del padrón.

No será válido para sufragar el DNI de tu figura en la aplicación del teléfono celular Mi Argentina.

Además, para facilitar la tarea de las autoridades de la mesa, se recomienda tener conocimiento del número de mesa, dónde está ubicada y el orden que corresponde. Esto agilizará el procedimiento. Para ello, se puede consultar la página web: https://padron.gba.gob.ar/

Si existen dudas sobre lo que es el procedimiento, en cada lugar habilitado estará el Delegado Electoral, quien estará a cargo del establecimiento. El mismo tendrá una copia de la legislación y podrá ser consultado.

