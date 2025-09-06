En estas elecciones legislativas no habrá un gran despliegue de boletas en los cuartos oscuros de San Pedro como en otros comicios.

Es que son dos los cuerpos: uno para diputados provinciales y otro para concejales y consejeros escolares.

De las nueve listas sampedrinas, hay dos que no llevan candidatos a diputados, por lo que van con “boleta corta” . Las siete restantes aparecen adosadas a su lista de candidatos a legisladores.

Además, hay otras ocho “boletas cortas” que corresponden a frentes electorales que compiten por las bancas en la Legislatura provincial, pero sin candidatos locales.

