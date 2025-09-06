Elecciones 2025: qué boletas encontrará el elector dentro del cuarto oscuro
Al ser solamente para la provincia de Buenos Aires, y por tratarse de una legislativa, las boletas sólo tendrán dos cuerpos. En San Pedro hay nueve listas, de las cuales dos llevan "boleta corta". Por la Segunda Sección hay 15 con candidatos a diputados, es decir ocho "simples".
En estas elecciones legislativas no habrá un gran despliegue de boletas en los cuartos oscuros de San Pedro como en otros comicios.
Es que son dos los cuerpos: uno para diputados provinciales y otro para concejales y consejeros escolares.
De las nueve listas sampedrinas, hay dos que no llevan candidatos a diputados, por lo que van con “boleta corta” . Las siete restantes aparecen adosadas a su lista de candidatos a legisladores.
Además, hay otras ocho “boletas cortas” que corresponden a frentes electorales que compiten por las bancas en la Legislatura provincial, pero sin candidatos locales.
