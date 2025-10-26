A las 8 comenzaron a observarse los primeros movimientos en algunas mesas -no en todas-, una señal de que la elección asoma con una mejor organización que el pasado 7 de septiembre.

Ads

Una recorrida de Lili Berardi por algunos establecimientos habilitados, permitió establecer que en ciertas mesas las autoridades llegaron temprano y en pocos minutos armaron el espacio donde se ubicaron,

Uno de los datos salientes ha sido que, en algunos casos, solo se encuentra la autoridad. Es decir, no existen los fiscales de los partidos políticos.

Ads

Y donde se encuentran, éstos representan a dos agrupaciones únicamente.

Ads