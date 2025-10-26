En todas las escuelas sorprendió la poca presencia de fiscales en las mesas en las que los sampedrinos van a votar en estas elecciones legislativas nacionales.

En la escuela 1, la fiscala general de Fuerza Patria Camila Caballero confirmó que en la mayoría de los centros de votación sólo hay fiscales de su partido y de La Libertad Avanza.

Respecto de la modalidad de votación, con la Boleta Única de Papel, la referente de La Cámpora, destacó: "Va rapidísimo, con total normalidad".



