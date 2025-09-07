Con el alba fue notorio apreciar en las veredas de la gran mayoría de los lugares de votación la existencia de panfletos.

Estos rezaban “Rey es Milei”, una consigna que deja libre la interpretación sobre la finalidad. ¿A favor o en contra?, dijo Lili Berardi desde el móvil de la transmisión especial que llevan a cabo Sin Galera y La Opinión Semanario.

Ariel Rey es candidato de La Libertad Avanza, el partido que a nivel de la provincia de Buenos Aires estableció una alianza con el PRO.

