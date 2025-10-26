Elecciones 2025: los votantes destacan la modalidad de Boleta Única de Papel
En la escuela Normal, Lilí consultó a los electores si estaban conformes con el nuevo sistema de votación. La respuesta fue unánime: todos destacaron la rapidez con la que se emite el voto.
Por primera vez en la provincia de Buenos Aires se utiliza la modalidad de Boleta Única de Papel para las elecciones. El recuento, todo indica, también será más ágil.
