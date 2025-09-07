Para después de las elecciones, como así también de las elecciones nacionales programadas para el 26 de octubre, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE) dispuso que las escuelas utilizadas como centro de votación, queden operativas.

La Resolución 3915/2025 establece que se ejecutará un operativo de limpieza en los edificios escolares afectados. Las labores comenzarán a las 18 y concluirán a las 24.

El personal auxiliar de educación será el encargado de realizarlas, las cuales incluirán limpieza y desinfección de aulas, sanitarios, espacios comunes y mobiliario.

Se estima que el tiempo necesario para la adecuación de cada edificio será de aproximadamente seis horas, por cada cuatro mesas electorales instaladas.

Por este trabajo, se otorgará un suplemento no remunerativo de $ 46.900, que se abonará junto con los salarios correspondientes de septiembre y noviembre. Para el Gobierno provincial demandará $ 862 millones para cubrir este operativo.

