Una persona que llegó a votar al Instituto Nuestra Señora del Socorro, con dificultades de movilización, no pudo acceder a la urna en la vereda.

Ads

Le manifestaron que estaba prohibido retirarla de la mesa, por lo que esta persona, que ninguna manera renunció a su derecho ciudadano, recibió la ayuda de los efectivos policiales y logró emitir su voto en el interior del establecimiento.

Un instructivo remarca que “bajo ningún concepto la urna puede traspasar el umbral del establecimiento de votación. Las personas con discapacidad o alguna dificultad en su movilidad pueden votar haciendo uso de las medidas de accesibilidad. ¿Y si el establecimiento no tiene el acceso adecuado?

Ads

Minutos después, en este lugar arribó una ambulancia del servicio de emergencia 107 del SAME, para asistir a una persona que padeció una descompensación.

Ads