A una hora del cierre de los comicios, los resultados de las primeras mesas ubican al candidato de La Libertad Avanza, Ariel Rey, con tendencia favorable en las elecciones legislativas de este domingo a nivel local.

En las primeras mesas informadas por los fiscales de diversos partidos a sus centros de cómputos, Rey tiene una diferencia por sobre Valentín Bravo, candidato de Fuerza Patria que representa al oficialismo de Cecilio Salazar.

Además, se ubica tercero, lejos por lo pronto pero con porcentaje que podría permitirle ingresar al Concejo, el candidato de Nuevos Aires, Damián Mosquera.

Luego viene Mauro Rasio, de Hechos y el resto obtiene, en las primeras mesas, pocos votos como para considerarlos dentro de los que disputarían una banca, aunque aún son pocos los votos del recuento.

