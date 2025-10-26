Elecciones 2025: las primeras 19 mesas otorgan un triunfo a La Libertad Avanza con el 47,37 %
Los primeros resultados indican una amplia victoria de La Libertad Avanza en nuestro distrito. Segundo se ubica Fuerza Patria y en tercer lugar, la sorprendente Propuesta Federal de Fernando Burlando.
Los primeros resultados en San Pedro están arrojando un triunfo La Libertad Avanza, que alcanza el 47,47 % de los sufragios.
En la mayoría de las mesas de la elección nacional, en el partido de San Pedro se impone la lista que encabeza Diego Santilli por encima de Jorge Taiana, quedando en tercer lugar el abogado Fernando Burlando.
En los primeros lugares, La Libertad Avanza obtiene 1.872 (47,37 %); Fuerza Patria, 1.340 (33,91 %); Propuesta Federal para el Cambio, 157 (3.97 %); Frente de Izquierda con Nicolás Del Caño, 132 (3,34 %); Alianza Provincias Unidas, de Florencio Randazzo, 96 (2.43 %).
En la mayoría de las mesas la diferencia a favor de la Libertad Avanza es significativo. La excepción fue una de las ubicadas en Gobernador Castro, donde con contundencia ganó Fuerza Patria.
