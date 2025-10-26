Los primeros resultados en San Pedro están arrojando un triunfo La Libertad Avanza, que alcanza el 47,47 % de los sufragios.

En la mayoría de las mesas de la elección nacional, en el partido de San Pedro se impone la lista que encabeza Diego Santilli por encima de Jorge Taiana, quedando en tercer lugar el abogado Fernando Burlando.

En los primeros lugares, La Libertad Avanza obtiene 1.872 (47,37 %); Fuerza Patria, 1.340 (33,91 %); Propuesta Federal para el Cambio, 157 (3.97 %); Frente de Izquierda con Nicolás Del Caño, 132 (3,34 %); Alianza Provincias Unidas, de Florencio Randazzo, 96 (2.43 %).

En la mayoría de las mesas la diferencia a favor de la Libertad Avanza es significativo. La excepción fue una de las ubicadas en Gobernador Castro, donde con contundencia ganó Fuerza Patria.

