Elecciones 2025: la tendencia favorece a La Libertad Avanza en San Pedro
Con el avance del conteo de los votos, se afirma la tendencia a favor de La Libertad Avanza que encabeza Diego Santilli. Segundo se ubica Jorge Taiana, Fuerza Patria, y en tercer lugar, Fernando Burlando, Propuesta Federal para el Cambio.
La Libertad Avanza acentúa la preponderancia en el electorado sampedrino, manteniendo el porcentaje en las primeras 100 mesas escrutadas.
Hasta el momento, estos son los resultados parciales:
*La Libertad Avanza (Diego Santilli): 10.665 (46,54 %).
*Fuerza Patria (Jorge Taiana): 7.740 (33.78 %).
*Propuesta Federal para el Cambio (Fernando Burlando): 898 (3.92 %).
*Frente de Izquierda (Nicolás Del Caño): 719 (3.14 %).
*Alianza Provincias Unidas (Florencio Randazzo): 539 (2.35 %).
*Movimiento Avanzada Socialista (Manuela Castañeira): 396 (1.73 %)
*Alianza Nuevos Aires (Sixto Cristiani): 331 (1.44 %).
*Partido Nuevo Buenos Aires (Santiago Cuneo): 321 (1.40 %).
*Frente Patriota Federal (Alberto Samid): 314 (1.37 %).
*Alianza Potencia (María Eugenia Talerico): 227 (0.99 %)
*Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur (Ricardo Alfonsín): 199 (1.93 %)
*Coalición Cívica (Juan Manuel López): 193 (0,84 %)
*Unión Liberal (Roberto Cachanosky): 171 (0.75 %).
*Alianza Unión Federal (Fernando Gray): 127 (0.55 %).
*Liber Ar (Eyler Tokumoto): 75 (0,33 %).
