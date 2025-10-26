La Libertad Avanza acentúa la preponderancia en el electorado sampedrino, manteniendo el porcentaje en las primeras 100 mesas escrutadas.

Hasta el momento, estos son los resultados parciales:

*La Libertad Avanza (Diego Santilli): 10.665 (46,54 %).

*Fuerza Patria (Jorge Taiana): 7.740 (33.78 %).

*Propuesta Federal para el Cambio (Fernando Burlando): 898 (3.92 %).

*Frente de Izquierda (Nicolás Del Caño): 719 (3.14 %).

*Alianza Provincias Unidas (Florencio Randazzo): 539 (2.35 %).

*Movimiento Avanzada Socialista (Manuela Castañeira): 396 (1.73 %)

*Alianza Nuevos Aires (Sixto Cristiani): 331 (1.44 %).

*Partido Nuevo Buenos Aires (Santiago Cuneo): 321 (1.40 %).

*Frente Patriota Federal (Alberto Samid): 314 (1.37 %).

*Alianza Potencia (María Eugenia Talerico): 227 (0.99 %)

*Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur (Ricardo Alfonsín): 199 (1.93 %)

*Coalición Cívica (Juan Manuel López): 193 (0,84 %)

*Unión Liberal (Roberto Cachanosky): 171 (0.75 %).

*Alianza Unión Federal (Fernando Gray): 127 (0.55 %).

*Liber Ar (Eyler Tokumoto): 75 (0,33 %).