Por disposición gubernamental, los servicios de transporte público son gratuitos durante la jornada electoral, con el objetivo de garantizar la movilidad de la población y que pueda asistir a las urnas.

Ads

En San Pedro, los colectivos de la empresa Vercelli Hermanos que unen la ciudad cabecera con las localidades y los parajes rurales también tendrán boleto gratis mientras dure la elección.

Cada línea tendrá sus servicios de acuerdo al diagrama habitual de horarios para los domingos, pero los traslados no tendrán costo entre las 8.00 y las 18.00.

Ads

Por fuera de ese horario, los usuarios deberán abonar la tarifa vigente, que aumenta mensualmente según el índice de inflación informado por Indec, de acuerdo a lo aprobado por el Concejo Deliberante.

Puede interesarte

Ads