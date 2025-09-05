El 7 de septiembre los bonaerenses elegirán a representantes para cargos provinciales y municipales. En el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que tienen derecho a participar en la vida política.

Ads

En la Argentina, los tratados de Derechos Humanos tienen rango constitucional (Ley 27.044). Por eso, las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a ser votados.

De esta forma, con el propósito de promover y facilitar el ejercicio pleno de los derechos políticos de todas las personas, se implementan diversas medidas destinadas a la eliminación de barreras y obstáculos existentes en el proceso electoral.

Ads

La Resolución 156 resuelve la existencia de un Cuarto Oscuro Accesible (COA) y del Voto Asistido. Además, toda persona que presenta alguna discapacidad tiene el derecho a:

*Poder entrar, quedarse y salir del lugar de votación sin dificultad.

Ads

*Recibir información clara, fácil de entender y en formatos accesibles.

*Pedir ayuda o apoyo durante cualquier parte del proceso de votación.

*Contar con un Cuarto Oscuro Accesible (COA) en cada lugar de votación.

Ads

*Elegir votar en su mesa asignada o en el COA.

*Votar con ayuda de una persona de su confianza, la autoridad de mesa o su perro guía o de asistencia.

*Pedir prioridad para votar sin hacer fila.

Para ello no es obligatorio tener Certificado Único de Discapacidad (CUD) para pedir apoyo.

Sólo hay que tener 16 años o más (los migrantes votan a partir de los 18 años), tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, llevar el último DNI y figurar en el padrón electoral.

Para más información sobre el lugar de votación, la escuela, la mesa y número de orden se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar