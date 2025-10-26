En la primera mesa escrutada de la que tuvo conocimiento La Opinión de las elecciones legislativas 2025 ganó La Libertad Avanza.

Los candidatos que representan al presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli como primero en la lista tras la renuncia de José Luis Esper obtuvo más votos que la de Fuerza Patria, con Jorge Taiana.

La mesa 113, ubicada en la escuela especial 501 arrojó el siguiente resultado: 130 votos para La Libertad Avanza, 75 para Fuerza Patria.

