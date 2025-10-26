La Escuela 4 cumplió con éxito el proceso de instalación de las mesas electorales, iniciando su funcionamiento a las 8:32 de la mañana.

Los electores que llegaron temprano para ejercer su derecho al voto destacaron la eficiencia y rapidez del nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

Este avance ha permitido que los votantes se sientan más seguros y confiados en su participación.

Además, al estar cubiertas todas las mesas, los electores pueden acudir sin el temor a que sean designados como presidentes de mesa.

La jornada electoral se desarrolla en un clima de orden, una buena señal del compromiso colectivo con el ejercicio democrático.

