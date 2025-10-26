Elecciones 2025: en la Escuela 4 con rapidez se habilitaron todas las mesas
La Escuela 4 cumplió con éxito el proceso de instalación de las mesas electorales, iniciando su funcionamiento a las 8:32 de la mañana.
Los electores que llegaron temprano para ejercer su derecho al voto destacaron la eficiencia y rapidez del nuevo sistema de Boleta Única de Papel.
Este avance ha permitido que los votantes se sientan más seguros y confiados en su participación.
Además, al estar cubiertas todas las mesas, los electores pueden acudir sin el temor a que sean designados como presidentes de mesa.
La jornada electoral se desarrolla en un clima de orden, una buena señal del compromiso colectivo con el ejercicio democrático.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión