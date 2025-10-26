Elecciones 2025: en la escuela 27 completaron autoridades pasadas las 9.30
En la escuela primaria 27, las elecciones legislativas nacionales comenzaron en todas las mesas recién pasadas las 9.30 de la mañana.
La ausencia de autoridades de mesa provocó demoras y hubo dificultades para lograr reemplazos.
Las personas que llegaron temprano eran muy mayores, con discapacidad y hasta monjas, por lo que no podían hacerse cargo de las mesas.
Finalmente, a las 9.34 confirmaron que estaban las siete mesas constituidas y la elección se desarrollaba de manera normal.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión