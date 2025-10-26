En la escuela primaria 27, las elecciones legislativas nacionales comenzaron en todas las mesas recién pasadas las 9.30 de la mañana.

La ausencia de autoridades de mesa provocó demoras y hubo dificultades para lograr reemplazos.

Las personas que llegaron temprano eran muy mayores, con discapacidad y hasta monjas, por lo que no podían hacerse cargo de las mesas.

Finalmente, a las 9.34 confirmaron que estaban las siete mesas constituidas y la elección se desarrollaba de manera normal.

