En la Escuela Nº 3 marcó la singularidad de que la mayoría de las mesas, las autoridades de mesa se separaron del biombo de votación, armando un cuarto oscuro.

La disposición indicaba que al lado o en mismo recinto debían confluir las autoridades y los fiscales, con la urna, y el espacio destinado para que el elector proceda a marcar su voto en la Boleta Única de Papel.

La excepción se dio con una sola mesa, donde la presidenta dispuso ubicar en un rincón destinado a los electores.

Mientras tanto, cerca del mediodía se observó una gran afluencia de votantes en algunos establecimientos, estando cerca del 30 por ciento. En otros el flujo de votantes es menor.

