Algunas mesas mantenían un importante caudal de votantes a las 11 de este domingo.

Mientras en algunas se registraban como mínimo un 15 por ciento de electores, en otros habían emitido el sufragio el 25 por ciento, que aproximadamente representan 90 ciudadanos.

En esta oportunidad, a diferencia de lo que fueron las elecciones del pasado 7 de septiembre, las autoridades de mesa fueron puntuales y en pocos sitios tuvieron que recurrir a los suplentes, o a un elector.

Además, también el armado del centro de votación fue más simple, por lo que muchas mesas estuvieron abiertas.

Indudablemente, el ingrediente mayor ha sido la Boleta Única de Papel. La simpleza para emitir el sufragio ganó en rapidez. No ha generado la espera ansiosa, y tediosa, de quienes se acercaron a las mesas.

