Un ciudadano que fue a votar a la escuela Industrial terminó siendo asistido por personal de Gendarmería Nacional, ante las dificultades motrices que presentaba.

El hombre casualmente le tocaba emitir el sufragio en “la única mesa que se encontraba en el piso superior”.

A diferencia de lo sucedido en el Instituto Nuestra Señora del Socorro, primó la buena voluntad y el señor pudo emitir su voto.

También ocurrió otro hecho similar en la Escuela Nº 1. Un hombre pudo votar desde su automóvil, que estacionó en la puerta del centro educativo.

