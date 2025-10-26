El afiche que acompaña a la documentación que recibieron las autoridades de mesa son apreciados en el ingreso a la sala de votación.

Ads

Al ser confeccionada con los cinco primeros candidatos de cada lista, el complemento de la Boleta Única de Papel es una lámina donde figuran todos los integrantes de las agrupaciones, con los 35 miembros que aspiran llegar a una banca a la Cámara de Diputados de la Nación.

El afiche tiene un tamaño considerable, de 1 metro de ancho por 70 centímetros de alto.

Ads

Lo demás es el paso a emitir el sufragio, un método que en esta oportunidad tiene rapidez por la simpleza.

Lili Berardi recoge en el móvil la aceptación de los electores, que en cuestión de segundos cumple con el procedimiento.

Ads