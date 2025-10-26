También en Gobernadir Castro quedaron habilitadas la totalidad de las mesas.

Las autoridades se hcieron presentes antes de las 8, organizaron el lugar con celeridad y abrieron las instanaciones del Instituto Santa María.

Jaqueline Jiménez nos remitió la información, donde también señaló que la gente estába concurriendo a votar desde los primeros minutos.

Asimismo, se aprecia que, como en la mayoría de los casos, al presidente de mesa lo acompañan solamente dos fiscales.

Recordemos que esisten 15 partidos políticos que presentan listas en estas elecciones legislativas.

