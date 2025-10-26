Los presidentes de mesa percibirán $ 40,000 por ese día y recibirán un monto similar por participar en actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral antes de las elecciones.

Además, los delegados judiciales que cumplan con sus responsabilidades presentando informes sobre eventos, incidentes o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral, o a través de los sistemas implementados por la justicia electoral distrital, ganarán $ 40,000.

Otros actores de las elecciones del 26 de octubre serán los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral, quienes recibirán una compensación económica por trabajar en los establecimientos de votación, donde se realiza la verificación de la identidad de los votantes mediante herramientas de identificación biométrica. A estas personas les corresponde $ 120,000.

La medida también ofrece la opción de recibir sus pagos mediante transferencia bancaria o a través de sus propias billeteras virtuales. Sin embargo, también pueden optar por recibir el pago a través de la aplicación del Correo Argentino o en persona en diversas oficinas de la misma entidad.

