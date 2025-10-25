La nueva Boleta Única de Papel (BUP) también comprende a la diversidad de sufragios, que el presidente de mesa analizará al momento de abrir la urna.

Se evalúan por la correcta confección del voto, si existen mensajes o se utilizan elementos no válidos (lapicera y boleta) o si directamente el elector desiste de marcar por alguno de los candidatos.

Las diferentes categorías son:

Votos Afirmativos:

Es el que se produce cuando el elector marca una única opción dentro de la categoría correspondiente. Este tipo de votación permite a los ciudadanos seleccionar la lista y candidatos de su preferencia. En San Pedro solo existe la opción de Diputados Nacionales. Las marcas realizadas, ya sean cruces, tildes u otras señales claras, deben ser hechas con la lapicera proporcionada en el cuarto oscuro y sobre la boleta oficializada, que entregará el presidente de mesa.

Votos Nulos:

Se declaran cuando no se pueden establecer válidamente las preferencias del elector. Esto ocurre, por ejemplo, si se efectúan múltiples marcas en una misma categoría, se utiliza una boleta no oficializada, o se introducen elementos que identifiquen al votante. Las causas más comunes de nulidad incluyen el uso de lápices para marcar, la inclusión de firmas o dibujos, y el manejo de boletas distintas a los originales distribuidos en la mesa electoral. La Cámara Nacional Electoral advierte que estas infracciones derivan en la anulación automática del voto.

Votos en Blanco:

No tiene un casillero específico en la BUP. Esto ocurre cuando el elector decide no marcar ninguna opción en una categoría, como en el caso de no elegir ningún candidato para Diputados.