Los sampedrinos habilitados por el padrón electoral, volverán a votar en la misma mesa donde sufragaron el pasado 7 de septiembre.

No obstante, los electores pueden consultar en el sitio web https://padron.gba.gob.ar donde surge toda la información que agiliza el trámite frente a la mesa.

En la página web, consignando el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), se puede saber el lugar destinado para emitir el voto, el número de mesa de votación y el número de orden que los identifica a cada elector.

Es fundamental recordar que, para poder ejercer el derecho al voto, se debe ser mayor de 16 años al momento de la votación, presentar el último DNI y estar incluido en el padrón electoral. Y resultan obligatorias para aquellos ciudadanos entre los 18 a 70 años.

