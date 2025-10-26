Elecciones 2025: con el mismo padrón, se vota en el mismo lugar que en septiembre
Los sampedrinos dispondrán de 164 mesas para sufragar. Estarán ubicadas en el mismo lugar que en septiembre pasado. Se vota con el mismo padrón, que puede consultarse en la página web. Están habilitados para votar quienes figuren a partir de 16 años de edad.
Los sampedrinos habilitados por el padrón electoral, volverán a votar en la misma mesa donde sufragaron el pasado 7 de septiembre.
No obstante, los electores pueden consultar en el sitio web https://padron.gba.gob.ar donde surge toda la información que agiliza el trámite frente a la mesa.
En la página web, consignando el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), se puede saber el lugar destinado para emitir el voto, el número de mesa de votación y el número de orden que los identifica a cada elector.
Es fundamental recordar que, para poder ejercer el derecho al voto, se debe ser mayor de 16 años al momento de la votación, presentar el último DNI y estar incluido en el padrón electoral. Y resultan obligatorias para aquellos ciudadanos entre los 18 a 70 años.
