Elecciones 2025: cómo votar en blanco con la Boleta Única de Papel
Los electores tendrán una manera sencilla de manifestarlo. Recibirán la boleta, se dirigirán hacia el cuarto oscuro y no hará ninguna marca en las casillas habilitadas para cada partido.
Los votos en blanco son aquellos en los que el elector no marca ninguna preferencia electoral.
Con la reciente implementación de la Boleta Única de Papel, los ciudadanos tienen una nueva manera de expresar su decisión de no optar por ningún candidato. Para votar en blanco, solo debe dejar vacío los casilleros.
A diferencia de esto, la impugnación se producirá si el votante marca más de una opción en la misma categoría, lo que invalidará su voto.
En comicios anteriores, el voto en blanco se manifestaba al no incluir la boleta correspondiente dentro del sobre. Sin embargo, ahora, la claridad en el proceso facilita a los electores expresar su disconformidad de manera directa y sencilla.
