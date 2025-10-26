Los votos en blanco son aquellos en los que el elector no marca ninguna preferencia electoral.

Con la reciente implementación de la Boleta Única de Papel, los ciudadanos tienen una nueva manera de expresar su decisión de no optar por ningún candidato. Para votar en blanco, solo debe dejar vacío los casilleros.

A diferencia de esto, la impugnación se producirá si el votante marca más de una opción en la misma categoría, lo que invalidará su voto.

En comicios anteriores, el voto en blanco se manifestaba al no incluir la boleta correspondiente dentro del sobre. Sin embargo, ahora, la claridad en el proceso facilita a los electores expresar su disconformidad de manera directa y sencilla.

