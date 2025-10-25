Elecciones 2025: cómo se marca el voto en la Boleta Única de Papel
El elector deberá marcar su preferencia en el cuadro en blanco que acompaña al partido político. Puede ser con una cruz, una tilde, un círculo u otra manera. Si no lo hace, será considerado voto en blanco. Solo es válida la boleta que entrega la autoridad de mesa.
El votante debe emitir su voto mediante “la realización de cualquier tipo de marca” dentro de los casilleros impresos en la Boleta Única de Papel (BUP), para el partido político que elijan.
Es decir, que el elector puede votar marcando con una cruz, tilde o similar en el casillero correspondiente a la opción elegida para cada categoría.
Al llegar a la mesa el elector debe exhibir su DNI y el presidente le entregará la Boleta Única de Papel firmada por él, junto con un bolígrafo indeleble de color negro.
Luego, el elector, pasará a la cabina de sufragio (biombo) para marcar la opción electoral de su preferencia, mediante la realización de cualquier tipo de marca en el casillero en blanco habilitado votar.
El elector debe plegar la Boleta Única de Papel en el sentido indicado, para asegurar el secreto del voto y depositarla en la urna.
Si no coloca ninguna marca, igualmente debe doblar la boleta y depositarla en la urna. En este caso será considerado un voto en blanco.
