Con la finalidad de garantizar el derecho al voto de todas las personas, se ha establecido que los electores con discapacidad o condiciones físicas permanentes o transitorias que dificulten el ejercicio del voto, podrán ser acompañados por una persona de su elección.

Deberá acreditar debidamente su identidad en la jornada electoral. Además, se señala que el presidente de mesa también podrá ofrecer asistencia a los votados.

Cabe destacar que, para aquellos que tengan dificultades para firmar el padrón electoral, se dispone de una Plantilla Guía que facilita esta tarea.

En caso de que el elector no pueda firmar ni siquiera con esta herramienta, la autoridad de mesa está autorizada a hacerlo en su nombre, dejando constancia de ello en el espacio de observaciones del padrón. Estas buscan asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin obstáculos.

Toda persona que presenta alguna discapacidad tiene el derecho a:

*Poder entrar, quedarse y salir del lugar de votación sin dificultad.

*Recibir información clara, fácil de entender y en formatos accesibles.

*Pedir ayuda o apoyo durante cualquier parte del proceso de votación.

*Contar con un Cuarto Oscuro Accesible (COA) en cada lugar de votación.

*Elegir votar en su mesa asignada o en el COA.

*Votar con ayuda de una persona de su confianza, la autoridad de mesa o su perro guía o de asistencia.

*Pedir prioridad para votar sin hacer fila.

Para ello no es obligatorio tener Certificado Único de Discapacidad (CUD) para pedir apoyo.