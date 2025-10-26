Saber el resultado de cada mesa esta vez será más sencillo, porque se trata de elecciones de una sola categoría (diputados nacionales).

El presidente abrirá la urna, sacará las boletas, las desplegará sobre la mesa y las contará, teniendo que coincidir con la cantidad que fueron extraídas del talonario.

La autoridad de mesa tiene que abrir cada una de las boletas y en ese mismo momento cantar en voz alta cuál es el sentido del voto, mostrarla y anotar en un borrador a cuál agrupación política le corresponde.

A esa misma boleta le va a poner un sello que dice “escrutada” para poder prevenir que no se pueda volver a contabilizar. También para mantener la preservación de que ya fue analizada, evitando que alguien le agregue una segunda cruz. Esto la convertiría en un voto nulo.

Cada una de las boletas va a ser solo manipulada por la autoridad de mesa. De ningún modo por los fiscales partidarios.

Cuando terminó el conteo, los fiscales habrán tomado nota al mismo tiempo de lo que veían y de lo que se cantaba, y con lo que existe en el borrador sobre cuántos votos corresponden a cada agrupación y cuántos votos en blanco, nulos y recurridos.

Luego se trasladará al acta de escrutinio, que firmarán las autoridades de mesa y los fiscales. Lo mismo sucederá con los certificados de escrutinio, colocándose uno en la urna y el resto para cada uno de los fiscales.

Ese telegrama es el que permitirá tener lo que se denomina recuento provisional o escrutinio provisorio, que después de las 21.00 del domingo se darán a conocer.

