Este domingo, San Pedro vota para elegir 9 concejales, 3 consejeros escolares y 11 diputados por la segunda sección electoral.

Hay más de 56 mil sampedrinos habilitados para votar en las 166 mesas distribuidas en los centros de votación ubicados en escuelas, jardines y hasta en el club Los Andes.

Para saber dónde votar, la Junta Electoral bonaerense tiene publicado el padrón definitivo, que se puede consultar online con el número de documento.

Para ello hay que ingresar al sitio web https://padron.gba.gob.ar/ y completar los casilleros: número de DNI, sexo y código de seguridad qu aparece en pantalla y que también se puede escuchar.

El resultado mostrará número de orden, número de mesa, escuela y dirección del establecimiento donde el elector debe sufragar. Este sábado por la tarde había dificultades para el acceso a la página web.

