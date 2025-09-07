Después de tres horas de iniciada la elección comienza a verse un mayor movimiento en las escuelas.

Lentamente San Pedro va cobrando el ritmo habitual de un comicio, con un mayor caudal de votantes en todos los sitios de votación.

En una mesa ubicada en la Escuela Nº 7 ya habían pasado 90 electores, una cifra que se dispara ampliamente respecto del resto.

También en las calles se percibe. El movimiento de automóviles es notorio, especialmente los que dispusieron los partidos políticos para trasladar a los votantes.

