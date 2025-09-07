A las 8 los establecimientos destinados para el acto eleccionario quedaron habilitados para la ciudadanía, que en el caso de los sampedrinos serán 56.032.

Ads

San Pedro vota para renovar nueve bancas del Concejo Deliberante y tres del Consejo Escolar. Nueve listas participan a nivel local y quince en la Segunda Sección Electoral.

En algunos establecimientos las autoridades de mesa se hicieron presente desde temprano, mientras en otros se evidenció un panorama característico de cada elección: no se presentaron los presidentes y ahora se aguarda una definición sobre el remplazo.

Ads

Lo habitual en estos casos es que los responsables de cada lugar, representante de la Junta Electoral provincial, opten por un ciudadano que llegue a votar.

Ads