A las 18.00 cerraron los comicios en los centros de votación donde los sampedrinos fueron por primera vez a las runas con boleta única de papel.

El porcentaje de votantes sería similar al de las elecciones de septiembre, acaso sensiblemente menor.

Los sampedrinos, al igual que todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, votaron para elegir diputados que representarán los interese bonaerenses en el Congreso Nacional.

Se espera que los resultados lleguen más rápido que lo habitual, no sólo por la agilidad que permite el nuevo sistema sino porque se trata de una sola categoría de candidatos.

