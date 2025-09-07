Los comicios cerraron a las 18.00 y las escuelas dejaron de recibir votantes para comenzar el recuento de votos emitidos en cada una de las 166 mesas en las que estaban habilitadas 56.032 personas en todos San Pedro.

En cada uno de los búnkers, los candidatos preparaban sus centros de cómputos para recibir los resultados que les proporcionan los fiscales.

Se espera que en estas elecciones el recuento sea rápido, teniendo en cuenta que eran dos los cuerpos de boletas para votar, una para diputados provinciales y otro para concejales y consejeros escolares.

A nivel seccional había 15 listas y a nivel local eran nueve los frentes que hicieron campaña para convocar al electorado sampedrino para estos comicios.

Al mediodía había votado alrededor del 25 por ciento del padrón y para pasadas las 16.00 el porcentaje creció significativamente, por lo que estiman que la participación podría rondar el 60 por ciento e incluso superarlo.

