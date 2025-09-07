Las dos mesas de extranjeros dispuestas en el jardín 902 para las elecciones legislativas tuvieron baja participación en la jornada electoral de este domingo.

"Empezamos tarde", dijo Américo Quintana, uno de los fiscales de las alianzas que compiten en los comicios por las 11 bancas de diputados, las 9 de concejales y las 3 del Consejo Escolar.

En total, pasadas las 15.00, habían votado alrededor de 90 personas de las 500 habilitadas para sufragar en las mesas de extranjeros.

"Muy tranquilo, en comparación con lo que era antes", dijo Erick Aguilar, fiscal y candidato de Acuerdo Ciudadano a La Opinión.

