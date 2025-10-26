La Opinión & Sin Galera fueron testigos del voto de Natalia, una autoridad de mesa de la escuela 4, que sufragó en la mesa 43.

Ads

La elección comenzó con normalidad en esa escuela y todo indica que con la Boleta Única de Papel será más rápida y ágil la votación.

En esta escuela, al comienzo de la jornada, faltaban fiscales en algunas mesas. En una, por ejemplo, sólo había un fiscal de Fuerza Patria.

Ads

Puede interesarte

Ads