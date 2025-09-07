Fernando Altolaguirre, primer candidato a concejal del Partido Libertario, denunció que no llegaron las boletas junto a las urnas.

“En ninguna escuela tenemos boletas, pero vamos a tratar de pelearla de todos modos”, señaló, mientras que destacó que no es un caso solo de San Pedro, sino en gran parte de la provincia.

Con el correr de los minutos, al menos en una mesa estaban todas las boletas, incluyendo las pertenecientes al Partido Libertario.

Un panorama similar se le presentó a la lista que encabeza Martín Rivas, Acuerdo Ciudadano, que detectó la falta de boletas en algunos establecimientos.

