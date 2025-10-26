El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) tiene sus primeras aprobaciones para el electorado.

Quienes ya pasaron por los establecimientos habilitados para sufragar, coinciden en la simpleza y celeridad que se gana al momento de emitir el voto.

Asimismo, se aprecia que prácticamente no hay consultas, lo que indica que el elector llega informado sobre el método a utilizar.

Y de parte de los presidentes de mesa, el sistema del talonario es lo que más elogian.

La BUP constituye un hito en el sistema electoral para los sampedrinos. Por primera vez queda atrás la boleta sábana de cada uno de los partidos y aparece una donde, en la misma, se incluye a todas las agrupaciones.

El elector solo tiene que marcar a los candidatos de su preferencia en un casillero que aparece en cada lista, y luego doblarla hacia adentro, ocultando el voto emitido.

Finalmente la deposita en la urna, sin sobre, que también fue eliminado en esta elección donde se eligen solo candidatos a diputados nacionales.