Las oficinas del Registro de las Personas permanecerán abiertas este domingo mientras dure la jornada electoral, de 8.00 a 18.00, para el retiro de DNI tramitados.

Ads

Para votar hay que presentarse con el ejemplar del documento que figura en el padrón electoral o con uno más nuevo, recordaron las autoridades.

Los documentos habilitados para votar son Libreta de enrolamiento/libreta cívica; DNI Libreta verde; DNI libreta celeste; Tarjeta de DNI libreta celeste y DNI tarjeta.

Ads

Advirtieron que la constancia de DNI en trámite “no es válida” para votar y que la versión virtual que figura en la aplicación Mi Argentina no permite emitir el voto.

Para votar es necesario aparecer en el padrón. Quien no figure no podrá emitir su voto en estos comicios.

Ads

Puede interesarte