Elecciones 2025: 649.465 votantes para elegir 11 diputados provinciales de la Segunda Sección
El norte de la provincia de Buenos Aires conforma una de las ocho secciones electorales. San Pedro forma parte de la segunda, que renueva 11 bancas en la Cámara de Diputados. El padrón total de electores bonaerense supera los 13 millones. Cómo es la distribución en las restantes regiones.
Con el padrón electoral conformado por la Justicia Electoral para las elecciones de este domingo 7 de septiembre, en el distrito de San Pedro están habilitados 56.032 ciudadanos para emitir el voto.
Los sampedrinos podrán elegir concejales, consejeros escolares y diputados provinciales. Luego quedarán en condiciones de concurrir a las urnas para la elección de diputados y senadores nacionales, el 26 de octubre.
San Pedro es uno de los 15 distritos de la Segunda Sección Electoral, que conforman San Nicolás, Ramallo, Baradero, Zárate, Colón, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Rojas, Salto y Carmen de Areco.
La seunda sección renueva 11 dipugados provinciales, con un padrón de 649.465 electores.
En el resto de la provincia, las restantes siete Secciones Electorales cuentan con esta cantidad de votantes: Primera Sección (norte del Conurbano, con municipios como San Martín, San Isidro, Vicente López y Morón), 4.732.831.
Tercera Sección (La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes y Avellaneda), 4.637.863; Cuarta Sección (Chivilcoy, Junín y Trenque Lauquen), 540.354.
Quinta Sección (General Pueyrredón, Tandil y Balcarce), 1.290.948; Sexta Sección (Bahía Blanca, Tres Arroyos y Adolfo Alsina), 652.077.
Séptima Sección (Olavarría, Saladillo y 25 de Mayo), 280.000; Octava Sección (La Plata), 576.691.
El total en la provincia alcanza los 13.361.359 electores.
Respecto a los distritos con mayor cantidad de electores, La Matanza encabeza la lista con 1.057.458; luego La Plata, 576.691; Mar del Plata, 575.613.
Lomas de Zamora, 519.157; Quilmes, 480.256; Almirante Brown, 460.982; Merlo, 434.550; San Martín, 378.476; Lanús, 375.477; y Moreno, 372.309. Es decir, la mayor concentración es en el conurbano.
