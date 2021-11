Elecciones 2021: qué pasa si no voy a votar

Este domingo son las elecciones Generales. El contexto de pandemia provocó que en las PASO el porcentaje de votantes fuera bajo respecto a otros comicios, con menos del 70 por ciento de participación en San Pedro. Votar en la Argentina es obligatorio, por lo tanto quienes no lo hagan serán pasibles de sanciones si no pueden justificar la ausencia.

Publicidad

Quienes tienen justificado no haber emitido el voto, como aquellos aislados por coronavirus, deben hacer su descargo en la página que la Cámara Nacional Electoral dispuso para tal fin: infractores.gob.ar. Allí se puede argumentar la ausencia y cargar, por ejemplo, el certificado médico correspondiente.

Aquellos que no hayan ido a votar y no puedan justificar la no emisión del sufragio deberán asumir las responsabilidades previstas por el artículo 125 del Código Electoral, que prevé sanciones.about:blank

“Se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de setenta 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección”, dice la Cámara Nacional Electoral.