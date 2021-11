Elecciones 2021: Cecilio Salazar habló en Sin Galera antes de conocerse los resultados

El intendente Cecilio Salazar aparece quinto en la lista de precandidatos a diputados provinciales por la segunda sección. Antes de que se conocieran los resultados pertinentes, confirmó en Sin Galera que aún no sabe si puede entrar a la banca o no, y apuntó contra los contrincantes: "Me alarma la falta de propuestas de todos los candidatos".