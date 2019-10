Elecciones 2019: Empezó la veda electoral

Desde hoy a las 8.00 rige la veda electoral en todo el territorio de Argentina porque el domingo 27 se desarrollarán las elecciones generales en las que en el partido de San Pedro más de 51 mil sampedrinos votarán intendente, concejales y concejeros escolares; gobernador, senadores provinciales; presidente y diputados nacionales en los diferentes establecimientos educativos asignados.

Según lo establecido por el Código Nacional Electoral, están prohibidos los actos políticos y partidarios, declaraciones y propagandas de candidatos. Además, hasta el cierre de los comicios no se podrá emitir ni publicar en medios de avisos publicitarios de campaña, encuestas y sondeos preelectorales.

Desde las 20.00 del sábado y hasta las 21.00 del día después tampoco se desarrollarán espectáculos masivos sean culturales, sociales o deportivos; no se podrá vender bebidas alcohólicas ni portar armas, usar banderas, divisas y otros distintivos; y no puede haber espectáculos populares al aire libre, en recintos cerrados, fiestas teatrales y deportivas y toda clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral.

En relación a los medios de comunicación, está denegada "la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos antes de los veinticinco días previos a la fecha fijada para los comicios".

Los ciudadanos que no respeten la veda y el Poder Judicial comprueba la falta, podrán ser denunciados por violación al Código Electoral y sancionados. Para los partidos o agrupaciones políticas la sanción incluye perder el derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por un plazo que oscila entre uno y cuatro años mientras que para las personas "físicas o jurídicas" que emitan avisos en medios masivos o realicen campaña podrían ser multados con entre diez mil y cien mil pesos.