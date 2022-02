El techo del Paseo de los Túneles está reparado: “Hace tres semanas que estamos trabajando”

El Gobierno local se sorprendió ante el cuestionamiento público del exdirector de Cultura, José Luis Aguilar, sobre la falta de reparación del techo del Paseo de los Túneles porque, informaron, “hace tres semanas que se está trabajando”. En efecto, La Opinión confirmó en el lugar que el techo ya fue repuesto.

Aguilar dijo en un posteo que publicó en Facebook este martes por la mañana que el Municipio “deja caer a propósito” el lugar y que él se había ofrecido para “colocar y reclavar las chapas antes que todo se pudra” y que lo único que recibió como respuesta fue que le “bloquearon el número”.

“Hace tres semanas que estamos trabajando en eso. Machimbre, chapas, etc. Ahora estamos arreglando adentro”, explicaron desde la Secretaría de Turismo y Cultura que conduce Marcela Cuñer, responsable del lugar, sorprendidos por la publicación de Aguilar.

“Estoy podrido de ver cómo se abandonan las cosas que se hicieron junto a vecinos de cada lugar, con fondos de todos los vecinos que pagan las tasas”, se había quejado el coordinador del Museo Paleontológico, para quien el circuito turístico cultural creado durante su gestión “poco a poco se lo descuida a propósito”.

Lo llamativo fue que Aguilar acompañó el post con fotografías del Paseo de los Túneles en los que se ve al edificio sin techo. Sin embargo, La Opinión constató a las pocas horas de la publicación del exfuncionario que la reparación ya concluyó.

El posteo de Aguilar había cuestionado además que la gestión Salazar no cuidó el circuito turístico cultural generado mientras él fue funcionario, al punto de los consideró “muertos a propósito, ya no generan nada, no suman nada, no generan novedades y a la vista está que ni siquiera se los mantiene”.